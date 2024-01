Angela fregata ad Affari tuoi Queste ragazzine? La prova che è tutto falso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Beffa atroce per, concorrente didalla Calabria. La signora, accompagnata in studio dal marito Giovanni, è apprezzata da tutti i telespettatori a casa per la simpatia, il sorriso contagioso, l'allegria e l'entusiasmo. Peccato che all'elenco manchi la fortuna e, secondo i più maliziosi, anche un po' di sagacia nel gioco. Arrivata con due pacchi da aprire, uno contenente 200 euro e l'altro 10mila, il Dottore spiazza tutti con una serie di offerte. Si chiude con il grande ritorno della Regione Fortunata. Primo tiro 100mila euro, secondo tiro 50mila euro. Marito e moglieno il colpo gobbo ma non va bene. Commovente la prima scelta: "Il Veneto, che ha salvato per due volta la vita a mio padre". Niente da fare, non è il Veneto. Secondo colpo:si fida del marito e dice ...