Anche Thoeni in ginocchio da Sinner | Chi mi ricorda | nuovo Re d' Italia

(Di sabato 27 gennaio 2024) Da talento dello sci in erba a fenomeno del tennis. Sarà per questo che Jannikha conquistatoi giganti del mondo della neve come il mitico Gustav. Il leader della Valanga azzurra degli anni Settanta, gloria dello sci mondiale, applaude il 22enne di San Candido capace di battere Nole Djokovic, numero 1 del ranking Atp, e conquistare la finale degli Australian Open. "E' un piacere vederlo giocare così - spiegaal Corriere della Sera -. Non soltanto contro Djokovic, manelle partite precedenti: è sempre in forma. Favoloso, non riesco ad aggiungere altre parole". L'azzurro numero 4 al mondo "è sempre determinato, equando le cose non vanno bene lui resta positivo e si concentra sulla sfida successiva. Pensa a prepararsi, ad andare avanti, a ...