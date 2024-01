Anche l’Italia sospende i finanziamenti per l’Unrwa | l’annuncio di Tajani dopo lo stop dei fondi di Usa | Canada e Australia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) «Il Governo italiano ha sospesoa Unrwal’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele». Così, in un tweet il ministro degli Esteri Antoniorende noto chenon finanzierà più l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino orienteche lo stesso organo dell’Onu ha diramato un comunicato in cui rende noto che secondo le autorità israeliane, alcuni dipendenti dell’agenzia sarebbero stati coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Informazioni attualmente in corso di accertamento interno che hanno portato...