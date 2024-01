Amido di mais | mia nonna lo usava per tutto | i suoi rimedi erano infallibili!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 27 gennaio 2024) In questa pagina puoi scoprire come un ingrediente comunemente utilizzato in cucina può rivelarsi super efficace anche durante le pulizie di casa. L’ingrediente preso in esame in questa pagina è l’di, detto anche maizena. L’disi ricava dal chicco ditramite la macinazione ad umido e si presenta come una polvere bianca molto sottile tanto da essere quasi impalpabile. Oltre ad utilizzarlo in cucina è possibile anche usarlo per tenere in ordine la propria casa e pulirla nel modo giusto e in maniera naturale. Usato dai tempi più remoti in tanti usi che molti di noi sicuramente non conoscono. Con l’diè possibile portare a termine anche le pulizie domestiche. Tuttavia deve essere utilizzato nel modo giusto. Utilizzando questo ...