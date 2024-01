Amici | anticipazioni 28 gennaio | ospiti | novità | tutti i dettagli della puntata

(Di sabato 27 gennaio 2024)23 prosegue con la diciassettesima, in onda domenica 282024 alle ore 14.00 su Canale 5: le. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha fatto il suo debutto il 24 settembre e continua a riscuotere grande successo in termini di ascolti. Di seguito, ecco cosa accadrà. Lo scorso giovedì 252024 si è tenuta la registrazionediciassettesimadi23, che andrà in onda domenica 282024. Anche quest’anno, il corpo docenti è composto da tre professori di canto e tre di ballo, ovvero Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (sul fronte canto) e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro (sul fronte ballo). Il talent show è ormai entrato nel vivo del gioco, ...

Riuscirà a trovare informazioni utili per giungere alla verità Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra ...Gli altri ospiti del 28 gennaio Una puntata ricchissima, quella del 28 gennaio, per la quale è attesa la Prof di Amici Anna Pettinelli. Temuta ma anche apprezzata per il suo carattere sincero e deciso ...È stato uno dei vincitori più scontati della storia di Amici di Maria De Filippi. La sua maestria nell’ improvvisare parole rappate lo ha fatto vincere quasi a mani basse. Meno bene gli è andata quand ...