Alunno tira fuori il coltellino svizzero durante la ricreazione | sospeso

A Mompiano, nel bresciano, un alunno ha portato un coltellino svizzero a scuola e lo ha mostrato ai compagni durante la ricreazione. Pur non essendoci stati episodi di violenza, l'alunno è stato sospe ...Insieme ai nostri 784 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o ges ...Ok, ora che abbiamo attirato la vostra attenzione, parliamo del giornale di domani. Che giornale! Ci sarà uno speciale legato alla viabilità e ai trasporti, nelle nostre città e nel mondo intero, tra ...