Altroconsumo | il riconoscimento facciale dello smartphone può essere ingannato in 1 caso su 4

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dovrebbeun elemento di sicurezza e invece – come rivela una inchiesta di– in 1su 4 ilpuòevidenziando una grave falla proprio nello strumento che sempre più utilizziamo nella nostra quotidianità. Un test condotto su 59 nuovi modelli, sul mercato da un anno, ha dimostrato che nel 25,4% dei casi il, il sistema di sicurezza biometrico che sblocca il telefono quando si avvicina alla telecamera il volto del proprietario, è facilmente aggirabile con una semplice fotografia. E non si tratta solo didi fascia medio-bassa: il problema coinvolge anche alcuni ...