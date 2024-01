Altri 14 indagati per il saluto romano ad Acca Larentia | la Scientifica passa le foto al lentino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) La Polizia di Stato ha identificato e denunciatoquattordici soggetti per ileffettuato in occasione della manifestazione commemorativa svoltasi il 7 gennaio scorso presso la ex sede dell’Msi in viaLarenzia. I quattordici sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria dalla Digos della Questura di Roma al termine di approfondimenti investigativi con lache ha analizzato le immagini della manifestazione. Le Digos di altre questure hanno contribuito all’identificazione di attivisti di Casapound che per la circostanza avevano raggiunto la Capitale per partecipare alla manifestazione. Tra gli ulteriori, oltre a militanti romani, figurano persone provenienti da Avellino, Caserta, Napoli e Forlì- Cesena. Ad oggi gli...