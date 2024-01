Altri 14 denunciati per il saluto romano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - La polizia ha identificato e denunciato altre 14 persone per ileffettuato in occasione della manifestazione commemorativa del 7 gennaio scorso presso la ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia, a Roma. I 14 sono stati segnalati all'autorità giudiziaria dalla Digos della Questura di Roma all'esito di articolati approfondimenti investigativi, esperiti mediante l'analisi della massiva mole di immagini realizzata dalla Polizia Scientifica nell'immediatezza dei fatti. All'identità dei soggetti si è approdati anche grazie al contributo investigativo delle Digos di altre Questure d'Italia, che hanno riconosciuto attivisti del movimento Casapound, che, per la circostanza, avevano raggiunto la Capitale per prendere parte alla manifestazione. Tra gli ulteriori indagati, infatti, oltre a militanti romani, figurano soggetti provenienti da ...