Allievi b di merito e regionali Calenzano super | è sempre più Folgor

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel campionatoB diè illa squadrastar. Nella seconda fase, dopo due giornate, c’è già una capolista solitaria nel girone E: si tratta della, a punteggio pieno e vittoriosa 2-1 nel weekend sul campo del Barberino. Subito dietro con quattro punti Floria, Santa Maria e San Donato Tavarnelle. Le prime due si sono affrontate pareggiando 1-1, il San Donato invece non è andato oltre lo 0-0 in casa del Galluzzo. Prime vittorie per la Settignanese, 2-0 in trasferta a Castello, e della Virtus Rifredi, 1-0 sul Limite e Capraia. Ma anche per Dicomano e Fiesole è stata una giornata da incorniciare con vittorie che sono andate andate in goleada battendo rispettivamente 6-3 il Lanciotto Campi e 6-2 il Casellina. Nel campionato ...