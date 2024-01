Allegri continua a ribadirlo | «Bello essere qui ma l’Inter è la favorita!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) In ogni intervista Massimilianoci tiene a specificare che, nonostante la posizione in alta classifica della Juventus, l’unica favorita al titolo è. L’allenatore bianconero lo ha voluto dire anche su Sky Sport 24, dopo il pareggio con l’Empoli. PERCORSO – Massimilianoa mantenere le distanze, almeno a parole, dallo scudetto. Così il mister bianconero nel post partita di Juventus-Empoli: «Già arrivare qui a ridosso delper noi è. Vuol dire che abbiamo lavorato bene e che il percorso sta andando avanti.è la favorita per lo scudetto, l’ho detto all’inizio e lo ridico ora. Il Milan comunque se vince rientra vicino alla zona scudetto. Il campionato è ancora lungo e bisogna fare un passettino alla volta. Nonostante ...