Allarme arsenico | la Commissione Europea chiede di verificare la presenza del veleno in riso e cereali ma non solo | ecco dove può nascondersi

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’lo associamo alper antonomasia. Sostanza letale usata fin dall’antichità ed elemento chiave di famosi film come quello di Frank Capra, “e vecchi merletti”, in cui una coppia di insospettabili vecchiette affitta camere usava ilper fare fuori i loro ospiti. L’però è motivo di forti preoccupazioni ancora oggi, perché potrebbe minare la nostra salute. Sotto osservazione già da diversi anni, di recente laa chiesto all’EFSA (l’Agenziaper la Sicurezza Alimentare) di aggiornare la sua valutazione sull’negli alimenti effettuando una revisione degli studi. Questa si è focalizzata sulla tossicologia umana e animale per identificare le pubblicazioni rilevanti ...

L’arsenico lo associamo al veleno per antonomasia. Sostanza letale usata fin dall’antichità ed elemento chiave di famosi film come quello di Frank Capra, “Arsenico e vecchi merletti”, in cui una ...Il nuovo parere dell'EFSA sull'arsenico inorganico negli alimenti conferma quanto già si sapeva questo contaminante è cancerogeno ...Arsenico inorganico nei cibi, l'Efsa lancia l'allerta e conferma i rischi per la salute. Scopri i cibi in cui può esserci.