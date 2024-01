Alla scoperta della città marchigiana | tra arte | cultura e tradizioni

E’ un momento di grande successo per il cicloturismo. La bici lattea è al cventro di una ri scoperta anche per fare delle gite, non solo e soltanto ... (lanazione)

In Fortezza, alla Sala della Volta, va in scena un’inaspettata collezione ...e infine il TASTE SHOP dove acquistare i prodotti scoperti durante la visita. Si tratta di tre elementi importanti della ...Questa scoperta ci permette di conoscere meglio i diversi dinosauri vissuti alla fine del periodo Cretaceo. I fossili acquistati dallo studente americano si trovano ora al Carnegie Museum of Natural ...Molti ricorderanno il grande film dedicato alla vera storia di Oskar Schindler, da cui è tratto il capolavoro di Steven Spielberg “La lista di Schindler”, come non ricordare lo struggente finale in ...