Alice Ravinale della segreteria nazionale di Sinistra Italiana con delega alle Imprese

(Di sabato 27 gennaio 2024) La capogruppo diEcologista in consiglio comunale a Torino,, entra a far partedi, conattività produttive e alla conversione ecologica. Avvocata civilista,è stata eletta per la prima volta a Palazzo civico nel 2021.

Coinvolge anche Torino il dibattito sulla riduzione della velocità a 30 all’ora nelle strade cittadine, suscitato nei giorni scorsi da una direttiva emanata dal ministero dei Trasporti guidato da Matt ...Una "marcia di solidarietà" all'interno del Palazzo di giustizia. Torino ha aderito così, oggi, alla 'Giornata internazionale degli avvocati in pericolo', dedicata quest'anno alla condizione in cui ve ...Alice Ravinale, consigliera comunale di Sinistra Ecologista, ha immaginato un modo per trasformare quei luoghi in uno strumento per far conoscere il periodo storico del colonialismo italiano, che fece ...