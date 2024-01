Alfredo ha 71 anni | è il primo paziente italiano a ricevere il vaccino anticancro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il 26 gennaio 2024 sarà ricordato come un giorno epocale. Questa data segnerà per sempre il nostro viaggio collettivo verso la vittoria contro uno dei più temibili nemici dell’umanità: il cancro. Si chiamaDe Renzis, 71, di Carovilli, in provincia di Isernia, ililsperimentale a mRna per la cura del melanoma, incorniciando un momento storico nella medicina italiana. L’evento si è svolto presso l’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, un centro rinomato per la sua ricerca oncologica all’avanguardia, aprendo nuove prospettive di trattamento per riuscire a vincere questa difficile battaglia. Ancora in fase di sviluppo, questa terapia promette di portare la lotta contro il cancro a un ...