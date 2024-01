Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este | asta da record

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 27 gennaio 2024) UUna meravigliosa6CSSdel 1950 è stata venduta all’in Arizona per mezzo milione di dollari. Una cifra congrua per accaparrarsi una pietra miliare del design automobilistico: ecco tutti i dettagli! La celebre casa d’aste RM Sotheby’s ha avuto l’onore di proporre al suo pubblico una pregiata6CSuper Sport, durante un evento che si è tenuto in Arizona lo scorso 25 gennaio. Un’occasione imperdibile per ogni vero collezionista, dato che questa vettura rappresenta un’autentica pietra miliare nella storia del design automobilistico. Contraddistinta da un’estetica raffinata ed elegante, non si fa apprezzare solo per la sua bellezza scultorea ...