Alessio Madeddu | lo chef di “Quattro Ristoranti” ucciso a coltellate davanti al suo locale | chiesti 27 anni di carcere per l’omicida

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ultime battute al processo per l’omicidio di. Lo-pescatore di Teulada noto per aver partecipato alla trasmissione tv di Alessandro Borghese‘’ fuil 28 ottobre del 2021al suo ristorante di Porto Budello, in Sardegna. Oggiai giudici della Corte d’Assise di Cagliari la pm Rita Cariello ha chiesto la condanna dell’imputato a 27di reclusione. Reo confesso del delitto a sfondo passionale, un panettiere di Sant’Anna Arresi, Angelo Brancasi, di 45. All’origine dell’omicidio ci sarebbe stata una presunta relazione extraconiugale trae una dipendente, moglie dell’imputato, ...

Il tragico destino di Alessio Madeddu, chef di "Quattro ristoranti", si conclude con la richiesta di una lunga pena per il killer.