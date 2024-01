Alessia Marcuzzi co-conduttrice a Viva Rai2! Sanremo con Fiorello | l’annuncio a Tg2 Post

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 gennaio 2024)è la co-dicon. Il mattatore siciliano lo aveva promesso: nella sua glass box sono attesi ospiti che sono ancora sconosciuti persino ad Amadeus. E, in questo caso, era all’oscuro di tutto persino la diretta interessata, che ha appreso del suo prossimo impegno in tv da Tg2disu Rai2: “Avremo una co-” “Anche noi al Festival, nel glass di, avremo una ‘cocò’, una co-: la grandissima e superfantasmagorica. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta ...