Alessandro Battilocchio rieletto coordinatore provinciale di Forza Italia a Roma

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – Nel Congressoditenutosi oggi, 27 gennaio 2024, all’hotel Cristoforo Colombo a, l’on.è stato riconfermato comedel partito. La sua elezione è avvenuta per acclamazione di fronte a oltre 400 tesserati, riaffermando la sua leadership nella provincia di. Sostegno da esponenti di spiccoha ricevuto il sostegno di figure importanti all’interno del partito, tra cui il senatore Claudio Fazzone,regionale, e l’onorevole Paolo Barelli. Il loro plauso dimostra l’alta stima in cui viene tenutoall’interno di...

CIVITAVECCHIA – Alessandro Battilocchio è stato confermato per acclamazione coordinatore provinciale di Forza Italia Roma. Davanti ad oltre 400 tesserati è arrivata l'elezione che conferma la ...Milano, 27 gen. (askanews) – Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, è stato rieletto per acclamazione coordinatore di Forza Italia della Provincia di Roma dal congresso tenutosi stamattina ...