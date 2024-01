Alain Delon | parla il figlio Anthony | “Cure sospese”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Mio padre ha un linfoma, abbiamo deciso tutti insieme di interrompere le”.di Alan, a Verissimo oggi risponde alle domande sulle condizioni di salute del padre e sui rapporti complicati all’interno della famiglia. “Mio padre è un po’ stanco. Vuole morire? No, no. Sono storie che si leggono sui giornali”, dice riferendosi alle dichiarazioni di un medico che ha riferito le volontà dell’attore 88enne. “In Francia è uscita un’intervista ad un medico, a cui mio padre ha detto che è stanco di vivere. A volte, tutti noi passiamo momenti del genere nella vita, soprattutto nella vecchiaia. Tutti possono dire che vogliono farla finita. Vedo mio padre 3 volte alla settimana, lui vive in campagna. Passo alcuni giorni lì con lui”, dice...