Al via la terza call for startup di ADR | tutti i dettagli per partecipare

E allora, d’ora in poi, via ogni tetto al di sotto dei 5mila abitanti (in Polesine, in tutto, sono 40!), e via libera al terzo mandato per i Comuni compresi tra i 5mila e i 15mila residenti (da noi ...La storica svolta amministrativa era nell’aria ma adesso è diventata ufficiale e per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti è caduto il vincolo del mandato. Infatti se fino a qualche giorno fa i ...Il decreto del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al terzo mandato per gli amministratori dei comuni fino a 15mila abitanti ha fatto il resto, spianando la strada alla richiesta di un ...