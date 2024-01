Al mannucci» Le probabili formazioni Si gioca alle 18 30

(Di sabato 27 gennaio 2024) Così in campo (stadio, ore 18,30) PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Provenzano, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz. A disposizione: Lewis, Vivoli, Salvadori, Cerretti, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Delpupo, Peli, Selleri, Martinelli.natore: Massimiliano Canzi. PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Viti; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disposizione: Abibi, Furlan, Angella, Morichelli, Souare, Cancellieri, Santoro, Bezziccheri, Agosti, Giunti, Matos, Cudrig, Polizzi.natore: Alessandro Formisano. Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia. Assistenti: Mario Pinna di Oristano e Emanuele Renzullo di Torre del Greco. Quarto ufficiale: Stefano Calzolari di Albenga. In televisione: la partita sarà trasmessa su Now Tv e in diretta su Sky Sport (canale 252).

