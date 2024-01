Al campus universitario di Arezzo continuano le iniziative per il Giorno della Memoria

Arezzo , 25 gennaio 2024 – continuano al campus universitario di Arezzo le iniziative per il Giorno della Memoria , che si celebra ogni anno il 27 ... (lanazione)

Nel campus universitario della University of Nevada, a Las Vegas , c’è stata una sparatoria intorno alle 12 ora locale, quando in Italia erano le ... (open.online)

Caserta. Undici milioni alla Vanvitelli per gli alloggi agli studenti. Il progetto dell’Ateneo per la Reali zzazione di un Campus universitario ... (casertanotizie)

Un campus universitario diffuso - dedicato agli studenti fuorisede - che farà da volano per la rigenerazione di due aree cittadine e coinvolgerà l'intera comunità di Vicenza. Parte City Campus - un progetto al quale tutti possono partecipare attraverso la prima campagna di equity crowfunding su una cooperativa

Gli studentati in Italia? Pochissimi, del tutto insufficienti rispetto alla domanda. E gli appartamenti in affitto in molte città hanno prezzi ... (iodonna)