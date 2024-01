Airc | tornano le arance della salute per sostenere la ricerca contro il cancro Ecco dove trovarle in piazza e al supermercato

Sabato 11 novembre 20mila volontari Airc tornano in duemila piazze per distribuire i cioccolatini della ricerca a fronte di una donazione di 13 euro. ... (tg24.sky)

La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi vedrà scendere in piazza 20mila volontari che distribuiranno reticelle di arance rosse coltivate in ... (wired)

Tornano in piazza le Arance della Salute, un'iniziativa della Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro): sabato 27 gennaio la mobilitazione di migliaia di volontari in tutta ...Torna a Castel San Pietro Terme l'iniziativa "Arance della Salute" organizzata da Fondazione Airc per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. I volontari distribuiranno arance, m ...Sabato 27 gennaio “Le Arance della salute” di Fondazione AIRC tornano nelle piazze per sostenere la ricerca sul cancro e ricordare le abitudini di vita salutari. L’iniziativa ha lo scopo di ...