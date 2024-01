Ai Giochi in Corea del Sud lombardi senza medaglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) E’ ancora alla ricerca della prima medaglia la pattuglia di ottoimpegnati nella spedizione dei 74 italiani che partecipano alla quarta edizione deiOlimpici Giovanili Invernali riservata agli under 18, in corso di svolgimento fino all’1 febbraio nella localitàna di Gangwon che nel 2018 ospitò la rassegna a cinque cerchi dei grandi. Nello sci alpino il bergamasco di Clusone Pietro Scesa, tesserato per lo Sci Radici Group, ha aperto la sua esperienza con un ventiquattresimo posto nel supergigante maschile valido anche per la combinata, nella quale è uscito nella manche di slalom, così come gli è capitato nella prima manche del gigante. Tornato in pista nella gara singola fra i pali stretti, ha ottenuto il miglior piazzamento con l’ottavo posto, mostrando carattere e voglia di rivalsa, e nella successiva ...