Aeroporto di Venezia | caos voli per la nebbia Partenze e arrivi | cosa sta succedendo Tutti gli aerei cancellati o dirottati

Nebbia fitta, cancellazioni e dirottamenti su altri scali. A causa della scarsa visibilità, in queste ore i passeggeri in transito per l’Aeroporto di Venezia così come per il Canova di Treviso, stanno ...Enrico Marchi, presidente della Save, concessionaria dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, e di Nem (la società che edita questo giornale), analizza così l’annuncio fatto giovedì dall’amministratore ...MESTRE (VENEZIA) - Nebbia fitta in Veneto, la situazione meteorologica di oggi, sabato 27 gennaio, ha creato disagi anche all'aeroporto di Venezia: voli in ritado e passeggeri fermi in attesa ...