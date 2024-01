Adrano | la polizia ritrova una betoniera rubata e denuncia un uomo per ricettazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Gli agenti delladi Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihannoto undi 46 anni per il reato di. I poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione, da parte di una persona anziana, che ignoti – dopo aver tagliato il catenaccio del cancello d’ingresso della sua proprietà agricola – avevano asportato una. Pertanto, gli agenti si sono recati sul posto per verificare l’accaduto e cercare eventuali indizi utili a rintracciare gli autori del furto. Gli operatori, dopo una perlustrazione delle campagne adiacenti al luogo del furto, hanno individuato un terreno nel quale era presente lache era stata sottratta all’anziano. Sul luogo del rinvenimento, i ...

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Pubblica sicurezza di Adrano hanno denunciato un uomo di 46 anni per il reato di ricettazione.