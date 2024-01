Addio cortomuso nel 2024? 18 gol in 5 partite | la Juventus non iniziava l’anno così dal 1932

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Massimiliano Allegri ha chiuso il 2023 battendo di misura la Roma e facendo segnare il nuovo record (76) divinte per 1-0 in carriera. Era il 30 dicembre e da quel momento la sua squadra non ha mai più chiuso una partita con una sola rete all’attivo. Prima ha vinto per 6-1 e 2-1 il doppio confronto con la Salernitana in Coppa Italia e in Serie A. Poi ha rifilato un 4-0 al Frosinone e un 3-0 a Sassuolo prima e Lecce poi. Alle 18:00 di oggi la Juve ci riproverà contro un Empoli rigenerato da Davide Nicola, che ha cambiato volto e mentalità alla squadra toscana, penultima in classifica. La difesa a tre funziona e si è visto contro un Monza disorientato e travolto per 3-0 al Castellani. Szymon Zurkowski, autore di una tripletta ai biancorossi, sarà confermato a centrocampo insieme a Grassi e Marin. Solo Vlahovic ha segnato più del polacco in questo anno solare (5 ...