Acquario di Napoli | visite gratuite per festeggiare i 150 anni di attività

(Di sabato 27 gennaio 2024) Venerdì 26 gennaio 2024 si sono tenuti i festeggiamenti per i 150dell’didella Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, presso la Sala Polifunzionale del Museo Darwin-Dohrn. Centinaia le persone accorse perl’Aquario più antico del mondo, per la sua struttura architettonica. La mattinata, che ha visto alternarsi autorevoli voci del mondo scientifico, ricercatori della Stazione, esponenti del mondo accademico e associazioni ambientaliste particolarmente attive sul territorio nazionale, è stata ricca di interventi e spunti di riflessioni sulla storia e l’importanza che rivestono gli acquari. Non solo, al centro della discussione, il tema della comunicazione e divulgazione scientifica, fondamentale per una corretta trasmissione di dati scientifici, contro la cattiva informazione che spesso ...