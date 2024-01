Accompagna in caserma la compagna che maltratta | lei lo fa arrestare

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutita indal compagno che aveva già denunciato per passate violenze, ha confessato ai carabinieri che l’uomo continuava a minacciarla eta, facendolo così. È accaduto a Santa Maria Capua Vetere; in carcere è finito un 46enne, mentre la vittima, una 20enne, si è liberata da un incubo che durava da almeno un anno. La giovane aveva già denunciato in passato permenti il compagno, molto più grande di lei, e abituato a bere alcol; ne era nato un procedimento penale, ma la ragazza aveva continuato a vivere comunque con lui, tanto che l’uomo l’aveva ancheta indai carabinieri perché questi avevano convocato la giovane. Il 46enne l’aveva aspettata fuori ...

