Accadde oggi | 27 gennaio | Vincenzo D’Amico ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 27 gennaio 2024) 27edricorrenze Si è parlato (anche) di lui nel terzo episodio di quella ‘Grande e maledetta’. Ha scritto Gianluca Teodori nel libro ‘L’età della passione’: “E’ l’ultimo a salire sulla macchina lanciata verso lo scudetto, ma è quello che regala nuovo slancio alla corsa. Perchéè quello che scende per ultimo, tanti anni dopo. Perché è in campo a lungo da ultimo testimone, ultima bandiera, ultimo esempio della banda più scapestrata della storia”. Il 271974 il ‘Golden Boy’ biancoceleste metteva a segno il primo gol in Serie A. Quel giorno compiva sessant’anni Bruno Berra, il quale giocò (soprattutto con Milan e Napoli). Al San Paolo invece il compianto Gaetano Troja -scomparso lo scorso 19 giugno- disputava ...