Acca Larentia | altri 24 denunciati

(Di sabato 27 gennaio 2024) 16.24 Altre 14 persone sono state identificate e denunciate per il saluto romano, durante la commemorazione di, a Roma, il 7 gennaio. Sono stati identificati grazie alla collaborazione con la Digos di altre città,che hanno individuato gli attivisti di Casapound che avevano raggiunto la capitale per l'occasione. Tra gli indagati, oltre a militanti romani,provengono da Avellino, Caserta, Napoli, Forlì. Complessivamente gli indagati sono 19.

Sale il numero dei denunciati per i saluti romani alla manifestazione commemorativa del 7 gennaio scorso presso la ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia a Roma. La polizia ha identificato e denunciato ...