“Abuso fisico e violenza sessuale” Il mondo del wrestling è sotto choc per lo scandalo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Vince McMahon, icona del, si è dimesso da Ceo del Tko, società madre della Wwe, dopo le accuse di, traffico eemerse in una causa intentata da un'ex componente dello staff della Wwe, fondata dallo stesso McMahon. L'uomo di 78 anni ha respinto le contestazioni e dichiarato che si sta preparando a difendersi in tribunale. Secondo la sua accusatrice, McMahon le avrebbe offerto un lavoro nella Wwe e successive promozioni in cambio di sesso. La donna ha anche dichiarato di essere stataposta ad abusi sessuali anche da parte di un altro dirigente. In un comunicato stampa, McMahon ha smentito le accuse e ha annunciato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione di TKO Group, holding nata lo scorso aprile dalla fusione della WWE, di ...

Vince McMahon, icona del wrestling, si è dimesso da Ceo del Tko, società madre della Wwe, dopo le accuse di violenza sessuale, traffico e abuso fisico emerse in una causa intentata da un'ex componente ...