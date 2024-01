Abiti lunghi o total black | completi inediti e gonne midi Il dress code per il teatro è sofisticato ed essenziale | sobrio e raffinato Tra colori scuri e silhouette morbide

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tra infinite giornate di lavoro, aperitivi con le amiche e cene in famiglia, non possono mancare serate speciali, fuori dall’ordinario e quindi ancor più memorabili. Che si tratti di un invito dell’ultimo momento o di un appuntamento atteso da mesi, vietato farsi trovare impreparate all’argomento come vestirsi per andare a. Le regole di base sono poche e semplici. Niente viola, che nella mitologia delporta sfortuna. Meglio inoltre evitare scollature troppo profonde, trasparenze audaci, spacchi vertiginosi e sfumature accese. Tra galleria e platea vige un’eleganza sobria ed, raffinata e femminile, senza eccessi. ...