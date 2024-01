Abbandonato davanti ad un ospedale pontino | ha solo 4 mesi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Un sorprendente ritrovamento quello fatto nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso dell’“Città di Aprilia”. Si tratta di un bambino, maschio, dall’apparente età di circa 4-5ieri all’interno di una culla. A trovarlo una delle infermiere della struttura che lo ha soccorso è stato poi portato all’interno della clinica per una prima visita di controllo. L’esame non ha rilevato nulla di anomalo. Il bambino sta bene e le sue condizioni di salute sono state giudicate “discrete”. Una volta certi che non avesse problemi, il bimbo è stato trasferito in un’altra struttura sanitaria, dove verrà monitorato e seguito con attenzione. Della cosa sono stati informati i carabinieri di Aprilia che oa cercheranno di risalire alla persona, o alle persone, che hanno lasciato il ...