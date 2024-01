A1 | protesta agricoltori blocca traffico | chiuso il casello di Orte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Decine di trattori e tir stannondo ilsull’A1 in entrata e in uscita da. La manifestazione didegli, con il tricolore sventolato dai mezzi fermi, ha costretto alla chiusura delall’altezza del km 491.3 in entrambe le direzioni. Sul sito di Autostrade è consigliata, provenendo da Roma, la chiusura Magliano Sabina, mentre da Firenze quella di Attigliano. “Qualche punto di chiarezza per capire che in Italia la situazione è differente perché il Governo Meloni è dalla parte degli, senza se e senza ma” scrive il ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida in un lungo post su Facebook. “Se i problemi sono stati causati dalle scelte di Bruxelles, creare difficoltà ai nostri cittadini ...