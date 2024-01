A Villa Necchi Campiglio la violoncellistica Erica Piccotti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Milano, 27 gennaio 2024 –si prepara ad ospitare, alle 17.30, la violoncellista di fama internazionale, che si esibirà in duo con il pianista Leonardo Pierdomenico per la Società del Quartetto su musiche di Fryderyk Chopin (Sonata in sol minore op. 65) e Johannes Brahms (Sonata n.2 in fa maggiore op.99).è una delle più acclamate giovani violoncelliste della sua generazione: nel 2020 riceve il premio Icma come Giovane artista dell’anno e nel 2013 viene designata Alfiere della Repubblica dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nonostante la giovane età, si è esibita sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo, dal Teatro alla Scala alla Carnegie Hall di New York, dalla Wigmore Hall di ...