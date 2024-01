A Roma sit-in Pro Palestina basta complicità

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Sono oltre cento i manifestanti Proche, nonostante il divieto a manifestare, si sono riuniti a Piazza Vittorio a. "con l'occupazione sionista. No ai rapporti commerciali e militari tra Italia e Israele" si legge in uno striscione. Tra coloro che sono scesi in piazza ci alcuni palestinesi e studenti. "Noi siamo qui per dire che la memoria appartiene a tutti e non solo a certi" ha detto uno dei manifestanti di origine palestinese. "In Italia mi risulta che è democratico manifestare contro un genocidio - ha aggiunto - questi civili massacrati a Gaza, la responsabilità è anche dei media, perchè non raccontate quello che sta accadendo. Ci sono quartieri interi che l'esercito sionista distrugge ogni giorno".