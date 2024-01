A Napoli l’anno giudiziario si apre in un contesto difficile

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’ultima stesa, con 80 colpi esplosi tra i passanti e il ferimento di una donna innocente. L’omicidio, per mano di un 16enne, del giovane musicista Giovanbattista Cutolo. Gli stupri del Parco Verde di Caivano, ad opera di un branco di giovanissimi, accanitisi per mesi su due bambine. Il delitto del 18enne Francesco Pio Maimone, finito nella traiettoria di un proiettile esploso durante una rissa tra coetanei agli chalet di Mergellina. Bande di minorenni armati di coltelli o pistole che imperversano per le strade, rapinando o cercando il pretesto per una lite. E che “sconfinano” da un quartiere all’altro, per sfidare i rivali. Un fenomeno in costante crescita – al centro della conferenza alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dela Castel Capuano – definito dal presidente facente funzioni della Corte di Appello di ...