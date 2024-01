A Londra parlano già delle prossime guerre e dicono esplicitamente che l’Ucraina dipende in tutto dall’Occidente

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il governo britannico ha definito come prioritarie le spese militari rispetto agli investimenti nella crescita economica. Il nuovo Ministro della Difesa ha descritto il mondo come pericoloso e pieno di nemici, contro i quali i britannici devono armarsi ed essere pronti a combattere. E intanto ha dichiaratoche l’Occidente ha in mano le sorti di Kiev e la dirige contro Mosca, descrivendola quasi come un nemico personale di. Il Ministro della Difesa vede nemici dapperDopo essere passato da quattro dicasteri in due anni, la scorsa estate Grant Shapps è stato nominato Segretario di Stato per la Difesa. Nei primi tempi ha mantenuto un basso profilo, ma ultimamente si è attivato con interviste, articoli e interventi pubblici. Il suo primo discorso di rilievo lo ha tenuto la scorsa settimana alla Lancaster House di ...