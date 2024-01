A Killer Paradox | trama e trailer del nuovo thriller sudcoreano di Netflix

Whether you want a mysterious anti-hero in A Killer Paradox or a fake marriage turning into real love in Wedding Impossible, grab your popcorn and settle in. 7 new K-drama titles are going to keep you ...Netflix si addentra nel mese più breve dell'anno con un'interessante proposta di film e serie TV: ecco il palinsesto di Febbraio!Keep track of every horror game coming in 2024 with Dread Central's ever-evolving release calendar! Read more now.