A Grosseto il primo impianto in Toscana di Cardiomems nei pazienti scompensati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – E' stato eseguito dalla Cardiologia dell'ospedale Misericordia diilindi, dispositivo per il telemonitoraggio della pressione arteriosa polmonare. "Si tratta di una procedura indicata nei casi di scompenso cardiaco cronico - spiega il dottor Andrea Picchi, responsabile del laboratorio di Emodinamica - Questi, nonostante la terapia farmacologica ottimizzata, sviluppano periodicamente un accumulo di liquidi con aumento delle pressioni del circolo polmonare che li costringono a frequenti ricoveri ospedalieri in urgenza per edema polmonare acuto, sottoponendoli a un elevato rischio. Il sistemaè un dispositivo delle dimensioni di una graffetta che, una volta ...