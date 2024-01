A che punto è la ripresa | sia nella UE che negli USA

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’altroieri a Strasburgo, al termine della conferenza stampa convocata dalla BCE, la Presidente di quella banca, Christine Lagarde, ha voluto ancora una volta dare prova di come e quanto lei e i vertici di quell’ Istituto siano intenzionati a portare avanti la guerra all’ inflazione. Aggiungendo che ogni decisione sará presa con estrema cautela per evitare il rischio di mandare all’aria il lavoro svolto nell’ ultimo triennio. Ha aggiunto che, con il suo team, stà operandodirezione originaria per consolidarlo. In sintesi quelle dichiarazioni sono state come un secchio d’acqua fredda su un corpo che stia gradatamente riscaldandosi, a cui paragonare la dinamica dei tassi di interesse dell’ euro. In conclusione la Presidente ha dichiarato che non è ancora giunto il tempo per effettuare manovre al ribasso del tasso dell’euro. Per prendere in considerazione ...