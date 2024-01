A che ora parte Federica Brignone nel superG di Cortina | programma esatto | n di pettorale | canale tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)cercherà un pronto riscatto neldid’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana, che ha un po’ faticato nelle ultime due settimane, inseguirà il risultato di prestigio sulla mitica pista Olympia delle Tofane. L’appuntamento è per domenica 28 gennaio alle ore 10.30.ha avuto in dote ilnumero 8 e partirà alle ore 11.43 e venticinque secondi neldid’Ampezzo: le atlete scatteranno infatti a intervalli di un minuto e 55 secondi tra loro per i primi quindici pettorali, a distanza di 1’40” tra la numero 16 e la numero 30, 1’15” dalla numero 31, naturalmente salvo ritardi per cadute, infortuni, meteo e via ...