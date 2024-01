A che ora Larissa Iapichino oggi | programma Meeting Catalogna | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) La stagione olimpica nel salto in lungo diverso i Giochi di Parigi 2024 inizia ufficialmente quest’a Sabadell (Spagna) in occasione del Míting Internacional de Catalunya. Anticipato dunque di otto giorni rispetto alle previsioni il debutto in pedana, che inizialmente era pianificato il 4 febbraio a Dusseldorf nel percorso di avvicinamento ai Mondiali Indoor di inizio marzo a Glasgow. La figlia di Fiona May aveva partecipato alcatalano anche l’anno scorso, piazzando un incoraggiante balzo di 6.72 metri che diede il là ad un’annata fantastica in cui ha conquistato un argento europeo in sala, tre vittorie consecutive in Diamond League ed il quinto posto ai Mondiali di Budapest. La 21enne toscana sfiderà inle spagnole Fatima Diame, Evelyn Yankey e Tessy Ebosele, ...