A braccetto con la domotica

(Di sabato 27 gennaio 2024) SAN PIERO IN BAGNO (Cesena) Un’aula morbida che si trasforma in cinema con tappeti e soffici poltrone, una biblioteca illuminata dalla luce delle enormi finestre, aule di lezione con pareti mobili che si aprono per creare un unico ambiente con il corridoio, pannelli fotovoltaici per produrre energia e ampi spazi per la musica, la scienza e l’arte. Nasce nell’Appennino Romagnolo, nel comune cesenate di Bagno di Romagna, un nuovo modo di fare scuola: ibrida, digitale e collaborativa. E’ possibile per i 130 studenti della scuola media Manara Valgimigli di San Piero in Bagno. La dirigente Daniela Corbi si è occupata della formazione dei docenti per mettere assieme la nuova metodologia didattica basata sul lavoro condiviso da parte degli studenti. "L’istituto è organizzato con aule disciplinari – spiega – per permettere agli studenti di muoversi negli spazi in base alle diverse materie da ...