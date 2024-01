5 curiosità sulle lentiggini che forse non conoscevate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 27 gennaio 2024) C’è chi le ama, chi le odia e chi le desidera tanto da crearle con il make up: lehanno un fascino innegabile, tra storia e mito. Secondo la mitologia, infatti, pare che fu il principe Idon di Atlantide il primo nella storia ad avere le. Un dono degli dei, che avrebbero cosparso il suo volto di piccole macchie pigmentate per assicurarsi che la gloria della città sommersa non fosse mai dimenticata. Un termine che deriva dal latino lentigo e che, nel Medioevo, finì per essere macchiato di un significato oscuro. Le, infatti, furono considerate un marchio delle streghe: averle mostrava un innegabile legame con il diavolo. Messa da parte la superstizione, lesono ormai una ...