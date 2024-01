30 anni forza Italia | Gianni Letta | Qui per messaggio continuità famiglia Berlusconi

Da quel 12 giugno, in cui è morto il padre e fondatore, il registro è sempre lo stesso: mostrarsi grati ma non nostalgici, fieri del passato ma con ... (ilfogliettone)

Non c’era la famiglia Berlusconi , né l’ultima compagna Marta Fascina. Ma per il trentennale di Forza Italia , per la festa da “operazione Nostalgia ” ... (ilfattoquotidiano)

Ci sono anche le radici del futuro perché lì c’è l’avvenire e il successo di Forza Italia dei prossimi trent’anni e ancora trenta. […] Mi consenta allora, caro presidente, di rompere per una volta il ...Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi ...Hanuman – Giustizia, Onestà e Forza Hanuman è la personificazione di saggezza, brahmacharya, bhakti (devozione/fede), giustizia, ...Entro due anni verrà colmato il vuoto di organico nella magistratura ...Ma c’è un altro dettaglio da non sottovalutare: “Se è vero che un processo rapido non è per forza giusto, è vero che un ...