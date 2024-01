27 gennaio | “le scuole sono le vere custodi della Memoria A difenderla dall’oblio saranno gli studenti | con la loro consapevolezza”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) “Le nostrele”. E’ il pensiero degli studiosi e di coche hanno scritto sull’Olocausto. La questione più volte sollevata dalla senatrice Liliana Segre – il suo timore che “anche la Shoah rischia di essere dimenticata” – viene affrontata in chiave più ottimista da scrittori come Anna Lavatelli e Nicoletta Bortolotti che girano ledi tutt’Italia così come Roberto Jarach, il presidente delleShoah di Milano dove dal 2013 ad oggipassati più di 300mila ragazzi e bambini. Maestri e professori come vero antidoto all’antisemitismo. “Quanto evocato da Liliana Segre è più che comprensibile dal momento che esistono ancora dei negazionisti ma ...