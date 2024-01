27 gennaio 1927 | nasce Giovanni Arpino  VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 27 gennaio 2024) 27: la nascita diArpino Il 27del, a Pola,Arpino. Scrittore e giornalista molto vicino al mondo del calcio. Dal 1969, per dieci anni, fa l'inviato per "La Stampa" e, sempre per il quotidiano piemontese, segue l'Italia nei Mondiali del 1974 e a quelli del 1978. Un anno prima, scrive il suo romanzo più importante intitolato "Azzurro tenebra" e dedicato all'esperienza della Nazionale Italiana alla competizione continentale tedesca. Per Dino Zoff, il giornalista ha raccontato in maniera dettagliata quello che è successo agli azzurri senza inventarsi niente. Avrebbe compiuto 97 anni e le sue parole e i suoi racconti rimarranno per sempre nella mente degli appassionati di questo sport e non solo.